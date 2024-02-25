Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Глава Федерации спортивной борьбы рассказал, как относится к браку дочери с хоккеистом КХЛ

Мамиашвили поддержал решение дочери выйти замуж за хоккеиста «Салавата» Гуськова

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о скором браке своей дочери Елизаветы с нападающим уфимского «Салавата Юлаева» Матвеем Гуськовым. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я поздравил и пожелал успехов молодоженам. Лиза и Матвей очень давно общаются, мы дружим семьями. У него прекрасная семья, хорошие родители. Очень рад за них. Выбор дочери могу только поддержать», — сказал Мамиашвили.

Елизавета Мамиашвили в социальных сетях сообщила, что Гуськов сделал ей предложение.

23-летний Гуськов выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 35 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. «Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф и ждет соперника по матчам 1/8 финала.

Гуськов ранее играл за «Красную Армию», «Лондон Найтс», ЦСКА и «Звезду».

Он является победителем хоккейного турнира зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2017 в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил рекорд КХЛ.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами