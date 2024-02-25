Глава Федерации спортивной борьбы рассказал, как относится к браку дочери с хоккеистом КХЛ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о скором браке своей дочери Елизаветы с нападающим уфимского «Салавата Юлаева» Матвеем Гуськовым. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я поздравил и пожелал успехов молодоженам. Лиза и Матвей очень давно общаются, мы дружим семьями. У него прекрасная семья, хорошие родители. Очень рад за них. Выбор дочери могу только поддержать», — сказал Мамиашвили.

Елизавета Мамиашвили в социальных сетях сообщила, что Гуськов сделал ей предложение.

23-летний Гуськов выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 35 матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. «Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф и ждет соперника по матчам 1/8 финала.

Гуськов ранее играл за «Красную Армию», «Лондон Найтс», ЦСКА и «Звезду».

Он является победителем хоккейного турнира зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2017 в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» установил рекорд КХЛ.