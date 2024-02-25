Немков одержал дебютную победу в тяжелом весе на турнире PFL vs Bellator

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков в поединке на турнире PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) одолел представителя Бразилии Бруно Каппелоццу.

Российский спортсмен одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Стоит отметить, что поединок стал для Немкова дебютным в рамках тяжелого веса.

17 июня Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире в американском Чикаго. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей. Поединок продлился все пять раундов. Немков защитил пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе. В августе он отказался от своего титула и заявил о переходе в тяжелый вес.

На счету Немкова 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В ноябре он третий раз защитил чемпионский пояс, взяв верх над Кори Андерсоном из США на турнире Bellator 288 в Чикаго.

21 июня Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовых категорий.

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