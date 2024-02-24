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«Бавария» на последних минутах вырвала победу в Бундеслиге

Дубль Кейна принес «Баварии» победу в матче чемпионата Германии с «РБ Лейпцигом»

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IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» победила «РБ Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев дублем отметился форвард Гарри Кейн, причем победный мяч он забил уже в компенсированное время. Англичанин упрочил лидерство в гонке бомбардиров нынешнего сезона Бундеслиги. В его активе 27 голов в 23 матчах.

У «Лейпцига» единственный гол на счету словенского нападающего Беньямина Шешко.

21 февраля «Бавария» выпустила заявление, в котором подтвердила, что главный тренер Томас Тухель, контракт которого был рассчитан до лета 2025 года, покинет свой пост 30 июня 2024 года.

«Бавария» после 23-х туров набрала 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенский клуб на восемь баллов отстает от лидирующего леверкузенского «Байера». «РБ Лейпциг» набрал 40 очков и занимает пятое место.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «Фрайбурга» (1 марта), а «Лейпциг» в гостях встретится с «Бохумом» (2 марта).

Ранее «Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании.

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