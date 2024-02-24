В «Челси» считают, что у украинца Мудрика нет футбольного интеллекта

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино и его помощники считают, что у атакующего хавбека команды Михаила Мудрика нет футбольного интеллекта. Об этом сообщает Football Insider.

По информации издания, аргентинский специалист считает, что Мудрик не обладает мышлением, необходимым для успешной работы в системе клуба. Кроме того, тренерский штаб «синих» ставит под сомнение умение игрока комбинировать и завершать атаки.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 25 матчей во всех турнирах. В этих играх он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Хавбек перешел в лондонский клуб в январе 2023 года из «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов.

«Челси» после 25-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) набрал 35 очков и занимает 10 место в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Почеттино сыграют на выезде с «Брентфордом».

Ранее бывший игрок «Эвертона» получил пожизненный срок.