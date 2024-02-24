«Барселона» вышла на второе место в чемпионате Испании

«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счетом 4:0.

Голами отметились Рафинья, Жоау Феликс, Френки де Йонг и Фермин Лопес Мартин.

Благодаря этой победе сине-гранатовые набрали 57 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Жирону», у которой на один балл меньше. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал», набравший 62 очка. «Реал» и «Жирона» свои матчи 26-го тура проведут 25 и 26 февраля соответственно.

В 27-м туре Ла Лиги «Барса» в гостях сыграет с «Атлетиком» (3 марта), а «Хетафе» — на своем поле с «Лас-Пальмасом» (2 марта).

В Лиге чемпионов «Барселона» добралась до 1/8 финала, где ей противостоит итальянский «Наполи». В первом матче, который прошел в Неаполе, команды сыграли вничью — 1:1. Ответный поединок пройдет 12 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее легенду «Барселоны» посадили за изнасилование.