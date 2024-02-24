Российский теннисист выиграл шестой титул ATP в карьере

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира ATP 250 в Дохе, призовой фонд которого составляет около $1,4 млн.

В финале турнира он встречался с Якубом Меншиком из Чехии. Игра продолжалась 1 час 50 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах — 7:6 (14:12), 6:4.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов, набравший 2010 очков, занимает 17-е место. Теперь 27-летний теннисист является победителем шести турниров под эгидой организации.

Лидировать в рейтинге ATP продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним расположились сразу двое россиян: Даниил Медведев сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков), Андрей Рублев расположился на пятом месте (5105 очков).

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее российская теннисистка заявила, что выступает ради денег.