Агент рассказал о травме Захаряна, после которой он не мог одеться самостоятельно

Геннадий Голубин, представитель российского футболиста «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья полузащитника. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ничего серьезного нет. Обошлось даже без МРТ. Слава богу, все обошлось. Позже будет ясно, будет ли он тренироваться в общей группе», — сказал Голубин.

23 февраля «Реал Сосьедад» встречался с «Вильярреалом» в матче 26-го тура чемпионата Испании. На 71-й минуте игры россиянин в игровом эпизоде столкнулся с защитником соперника Йерсоном Москерой, а упав на газон, повредил правую руку. После чего он в сопровождении медиков покинул поле, доигрывать матч вместо него вышел Шеральдо Беккер.

Встреча завершилась поражением «Реал Сосьедада» со счетом 1:3.

Захаряна перешел в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Он провел 18 матчей в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей.

Ранее тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль заявил, что Захарян после травмы не мог самостоятельно одеться.