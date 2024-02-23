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«Закройте рты и смотрите на табло»: агент играющего в еврокубках россиянина Лунева

Агент Лунева Смирнов призвал хейтеров вратаря закрыть свои рты

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ФК «Карабах»

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева, резко высказался в адрес хейтеров, которые смеялись над переходом россиянина в клуб. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Счет игры забывается, а выход в 1/8 финала Лиги Европы — это история! Все герои, не хочется никого выделять. Меня переполняют эмоции. Горд за клуб, горд за Андрея. Еще раз подтвердилось, что мы сделали правильный выбор. И хочется ответить всем тем, кто говорил, мол, куда переходит Лунев, что это за чемпионат, что за команда — закройте рты и смотрите на табло. Смотрите, где Лунев играет с «Карабахом», — сказал Смирнов.

22 февраля Лунев вместе с «Карабахом» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Команда по сумме двух встреч обыграла португальскую «Брагу» со счетом 6:5.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала.

Лунев перед переходом в «Карабах» играл за «Байер» летом 2022 года. В команде также играл его бывший партнер по «Зениту» Сердар Азмун. Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря.

Ранее агент новичка «Спартака» заявил, что игрок перешел в российский клуб из-за денег.

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