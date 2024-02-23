Стал известен самый дорогой зимний трансфер РПЛ этого сезона

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось трансферное окно. Таким образом, отечественные клубы больше не смогут приобретать игроков. Исключение составляет подписание свободных агентов.

Самым дорогим приобретением российского клуба этой зимой стало подписание петербургским «Зенитом» бразильского нападающего Артура Гимарайнса. Сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» за футболиста €15 млн.

На два миллиона меньше московский «Спартак» заплатил за костариканского нападающего Манфреда Угальде. Тройку самых дорогих трансферов зимы в российском футболе замыкает переход еще одного игрока в «Зенит» — Педро. Его подписание обошлось петербуржцам в €9 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее была названа причина, из-за которой «Динамо» не сможет бороться за чемпионство в РПЛ.