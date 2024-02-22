Вяльбе назвала диверсией учреждение новых лыжных соревнований в обход FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о создании новой лыжной лиги, которая функционировала бы вне Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего не знаю. Ничего не думаю. Мы работаем под эгидой FIS. Считаю, что это все какая-то диверсия», — сказала Вяльбе.

Издание NRK ранее сообщило о том, что представители Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении, Швейцарии и Норвегии собираются создать собственные соревнования, которые будут независимы от FIS.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что Большунов не будет выступать без флага и гимна.