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Вяльбе назвала диверсией учреждение новых лыжных соревнований в обход FIS

Вяльбе о создании лыжной лиги: это диверсия, мы работаем под эгидой FIS

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о создании новой лыжной лиги, которая функционировала бы вне Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Ничего не знаю. Ничего не думаю. Мы работаем под эгидой FIS. Считаю, что это все какая-то диверсия», — сказала Вяльбе.

Издание NRK ранее сообщило о том, что представители Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении, Швейцарии и Норвегии собираются создать собственные соревнования, которые будут независимы от FIS.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что Большунов не будет выступать без флага и гимна.

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