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В «Зените» объяснили исключение Марио Фернандеса из заявки на сезон

В «Зените» назвали исключение Марио Фернандеса из заявки на сезон формальностью

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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал об исключении защитника Марио Фернандеса из заявки команды на сезон. Его слова передает «Чемпионат».

«Вывод Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на матчи РПЛ носит чисто формальный характер», — сказал Медведев.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму. В общей сложности Фернандес провел на поле в текущем сезоне 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

Большую часть карьеры Фернандес провел в ЦСКА, который покинул в после завершения сезона-2021/22.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России и «Зенита» перешел в «Урал».

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