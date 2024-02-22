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Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Дохе

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе на отказе Руусувуори

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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Дохе (Катар). Его соперник, финн Эмиль Руусувуори, отказался от продолжения борьбы в первом сете.

Встреча завершилась при счете 3:0 в пользу российского теннисиста в первом сете матче 1/4 финала соревнований. В предыдущем матче Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана.

В феврале на турнире в Марселе он дошел до полуфинала, где уступил представителю Болгарии Григору Димитрову в трех сетах.

На четвертьфинале турнира в Дохе Андрей Рублев сразится с Якубом Меншиком из Чехии.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов, набравший 2010 очков, занимает 17-е место. Руусувуори — 43-й. Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним расположились сразу двое россиян: Даниил Медведев сместился с третьей на четвертую позицию (8265 очков), Андрей Рублев расположился на пятом месте (5105 очков).

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