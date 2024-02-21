Аршавин обратился к Путину

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин после церемонии открытия «Игр будущего» в Казани обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать российский футбольный симулятор. Его слова передает Павел Зарубин.

По его мнению, подобная идея сможет помочь молодому поколению реализовать себя в виртуальных играх за клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня есть предложение, чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за нашу сборную, за команды РПЛ, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это поможет сохранить интерес к футболу, потому что много ребят сейчас живут в компьютерах», — заявил Аршавин.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова посетила церемонию открытия «Игр будущего».