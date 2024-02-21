В «Мерседесе» призвали «Формулу-1» не игнорировать сексуальный скандал

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вульф заявил, что «Формула-1» должна будет извлечь выводы по итогам расследование дела о домогательствах главы «Ред Булла» Кристиана Хорнера. Его слова приводит racingnews365.

По его мнению, произошедшее является проверкой на прочность не только для «Ред Булла», но и для всей организации.

«Самое важное сейчас, когда «Ред Булл» начал внутреннее расследование, завершить его в условиях прозрачности соответствующим образом. Это то, над чем мы должны работать. Посмотрим, что в итоге выйдет и какие выводы сделает «Формула-1». Текущая ситуация — это проблема для всей «Ф-1» и для каждого, кто к ней причастен», — заявил Вульф.

16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булла» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что FIA не стала реагировать на обвинения главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера.