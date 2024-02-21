Овечкина назвали мастером космического уровня

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил успешную игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после паузы на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Саша отлично провел время, когда была пауза в регулярном чемпионате НХЛ, позитивные эмоции всегда дают спортсменам новый всплеск. Овечкин увидел друзей, отдохнул с близкими людьми, воодушевился. Человеку просто нужно было ненадолго сменить обстановку, чтобы все наладилось.

Просто сначала немного не шло, шайба не заходила, но Саша – мастер космического уровня, мы все это видим. То, что он якобы закончился, – это говорили люди, которые реагируют только на очки, а нужно понимать хоккей», — заявил агент.

В ночь на 21 февраля по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин отметился дублем и результативной передачей.

В текущем сезоне Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ.