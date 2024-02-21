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Овечкина назвали мастером космического уровня

Бабаев объяснил успешную игру Овечкина сменой обстановки и позитивными эмоциями

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Brian Fluharty-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил успешную игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после паузы на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Саша отлично провел время, когда была пауза в регулярном чемпионате НХЛ, позитивные эмоции всегда дают спортсменам новый всплеск. Овечкин увидел друзей, отдохнул с близкими людьми, воодушевился. Человеку просто нужно было ненадолго сменить обстановку, чтобы все наладилось.

Просто сначала немного не шло, шайба не заходила, но Саша – мастер космического уровня, мы все это видим. То, что он якобы закончился, – это говорили люди, которые реагируют только на очки, а нужно понимать хоккей», — заявил агент.

В ночь на 21 февраля по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин отметился дублем и результативной передачей.

В текущем сезоне Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ.

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