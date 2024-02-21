Вяльбе не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не будет смотреть Олимпийские игры — 2024 и болеть там за россиян в случае их выступления в нейтральном статусе. Ее слова передает ТАСС.

«Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», — заявила Вяльбе.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Игры-2024 было объявлено в декабре 2023 года.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей.