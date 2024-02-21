Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 21 февраля по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 6:2 в пользу «столичных». Овечкин оформил дубль. Также по ходу третьего периода он отдал результативный пас.

В текущем сезоне Овечкин набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Второй звездой дня НХЛ выбрала нападающего «Виннипег Джетс» Габриэля Виларди, который также заработал 3 (2+1) очка в игре с «Миннесотой Уайлд» (6:3).

Третьей звездой дня назван Райан Джохансен из «Колорадо Эвеланш» — он отметился дублем во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (3:1).

Ранее российского хоккеиста признали лучшим крайним нападающим НХЛ.