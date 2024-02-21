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Российский хоккеист признан лучшим крайним нападающим НХЛ

Игрок «Тампы» Кучеров стал лучшим крайним нападающим НХЛ по версии ESPN

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John E. Sokolowski/Reuters

Североамериканский портал ESPN провел опрос среди игроков и руководителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и составил топ-10 лучших крайних нападающих текущего сезона.

Хоккеистам назначались очки от места в рейтинге: №1 получал 10 баллов, №2 — девять и так далее. Лидером рейтинга стал российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«В 2021 году Кучеров был третьим в рейтинге. В минувшем сезоне он стал вторым. Теперь звезда «Тампы» попадает на вершину хит-парада во время очередной кампании, достойной MVP. У девяти из десяти опрошенных нами хоккеистов он был на первом месте в опросе. Один нападающий Западной конференции поставил его на второе место», — говорится в статье.

В текущем сезоне Кучеров провел 56 матчей, в которых забросил 36 шайб и сделал 58 результативных передач. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

Третье место в рейтинге ESPN занимает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Еще один россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» находится на шестой строчке.

Ранее игру российского хоккеиста клуба НХЛ назвали элитным искусством.

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