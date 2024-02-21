В США заявили, что результаты «Вашингтона» не имеют значения из-за Овечкина

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff заявил, что из-за пристального внимания к российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину результаты его команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отошли на второй план.

«На данный момент мы следим за голами Алекса Овечкина, вот и все. Результаты не имеют значения. В прошлый вторник они проиграли «Колорадо Эвеланш», а на выходных одолели немного посредственную команду «Канадиенс», — указано в статье.

Овечкин продолжает погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил в регулярных чемпионатах лиги 894 шайбы. На счету Овечкина на данный момент 836 голов. В текущем сезоне капитан «столичных» набрал 38 (14+24) очков в 50 матчах.

«Вашингтон» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции ННХЛ, набрав 56 очков за 53 игры.

В ночь на 21 февраля «Вашингтон» на своей площадке принимает «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Идет первый период, счет «столичные» открыли на первой минуте игры.

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Александра Овечкина.