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Назван фактор, который позволил Капризову установить личный рекорд в НХЛ

Тренер Канарейкин: Капризов половину своих очков набрал в неравных составах

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер «Спартака», «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин объяснил, как российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову удалось набрать шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс», отметив важность удалений у соперника в этой игре. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«И Кирилл половину из своих очков набрал в неравных составах. Он умеет это делать. И это одна из причин его высокой результативности. А кроме того, просто так звезды сошлись. Настроение, удача и все остальное сложились в пользу Капризова», — заявил Канарейкин.

В ночь на 21 февраля «Миннесота» обыграла «Ванкувер» со счетом 10:7. Капризов в этом поединке оформил хет-трик и отдал три результативные передачи, тем самым установив личный рекорд результативности в одной встрече. До этого он набирал максимум четыре очка в одном поединке.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

После этой победы «Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с активом 80 очков продолжает лидировать в таблице Запада.

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