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Экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина

Экс-хоккеист Григоренко: за Овечкина даже не переживаю, это мастер

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко объяснил, почему не переживает из-за невысокой результативности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«По поводу Овечкина даже не переживаю. Это мастер! Он знает, как и что делать. Бывают такие моменты, когда не идет шайба. Но сейчас все нормально, все стабилизируется», — заявил Григоренко.

28 января Овечкин прервал свою безголевую серию, которая длилась восемь матчей подряд. До этого он забивал 3 января в игре против «Питтсбурга» (3:4). После этого хоккеист провел четыре встречи без заброшенных шайб, пропустил четыре игры из-за травмы, а затем не забивал еще в четырех матчах кряду.

Овечкин продолжает погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил в регулярных чемпионатах лиги 894 шайбы. На счету Овечкина на данный момент 836 голов. В текущем сезоне капитан «столичных» набрал 38 (14+24) очков в 50 матчах.

Ранее агент Овечкина рассказал о возвращении хоккеиста в КХЛ.

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