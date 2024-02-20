Матч «Зенита» и «Спартака» сравнили с финалом Лиги Европы

Бывший нападающий «Зенита» Павел Игнатович поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых против московского «Спартака». Его слова передает Legalbet.

«Противостояние Питера и Москвы — это всегда ярко, шумно. И для «Зенита» матч со «Спартаком» — самый принципиальный, если сравнивать другие московские клубы.

В последние годы дерби «Зенита» и «Спартака» по антуражу и значимости превосходят противостояния красно-белых с ЦСКА. С какой вывеской можно сравнить эту игру? Думаю, что для нашего чемпионата, фанатов матч «Зенит» — «Спартак» — как финал Лиги Европы УЕФА», — сказал Игнатович.

Последний матч между командами завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон в РПЛ возобновится в начале мая. В 19-м туре «Зенит» примет на своем поле «Спартак», занимающий пятое место.

Ранее игрок сборной России отказал «Зениту».