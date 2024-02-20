В сборной России назвали «пуком» слова норвежского эксперта о Большунове

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отреагировал на слова норвежского эксперта Петтера Соленга Скинстада о запланированных победах Александра Большунова на Спартакиаде сильнейших 2024 года. Его слова передает «Чемпионат».

«Пусть они говорят все что угодно. Каждый человек может выражать свое мнение, и мы не должны реагировать на каждый пук журналиста или специалиста. Дима Губерниев ответил в своем стиле глупому человеку», — сказал Бородавко.

Скинстад заявил ранее, что победа Большунова на Спартакиаде была заранее запланирована. Лыжник выиграл марафон классическим стилем на 50 км, классический спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт свободным стилем.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее Большунов объяснил победу на марафоне тем, что утеплил «опасные места».