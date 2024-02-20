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Игрок сборной России отказал «Зениту»

Игрок «Сочи» Макарчук отказался от перехода в «Зенит».

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Левый защитник «Сочи» Артем Макарчук отказался от перехода в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Сообщается, что Макарчук отказался от перехода в «Зенит» за €5 млн. Защитник «Сочи» не захотел сидеть на скамейке запасных под Дугласом Сантосом и решил остаться в команде. Зимой сине-бело-голубые перевели конкурента Сантоса, Данила Кругового, во вторую команду из-за того, что он подписал контракт с ЦСКА, который будет действовать с лета 2024 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Макарчук провел за «Сочи» 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Он защищает цвета клуба с 2022 года. Также защитник поиграл за «Балтику», «Факел» и «Луч-Энергию».

На счету Макарчука три матча в составе сборной России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее «Зениту» предрекли победу в РПЛ в 2024 году.

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