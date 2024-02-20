Врач Валиевой заявил о своей невиновности в допинговом деле фигуристки

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде – 2022 Филипп Шветский высказался о нежелании немецкого журналиста Хайо Зеппельта исполнять решение Никулинского суда по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подал медик. Шветский заявил «СЭ», что непричастен к допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

Зеппельт в своем видеоматериале высказался о возможном отношении Шветского к попаданию запрещенного вещества в организм Валиевой перед Играми в Пекине. Сам немец заявил, что даже не был уведомлен о судебном процессе и не собирается реагировать на решения российского суда. По его словам, утверждения Шветского «сомнительны».

В свою очередь, врач заявил, что суд обязал его сторону найти возможность связи с ответчиком и оповещать его о ходе дела, что было исполнено и подтверждено почтовыми данными о вручении корреспонденции в руки. Кроме того, заявил он, весь процесс он фиксировал в телефонной и интернет-переписке. Шветский заметил, что если бы какие-то процессуальные нюансы не соблюдались, суд прекратил бы делопроизводство.

«Несомненно, Хайо Зеппельт может оставаться при своем мнении, это его право. Мне же удалось за два года найти доказательства и расставить точки над «и» по всем вопросам ко мне и к российскому спорту с 2006 года — года первой атаки на российский спорт, года рождения Камилы Валиевой, которая через 15 лет стала венцом этой неспортивной борьбы», — заключил врач.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы.

Ранее Валиевой предрекли легкое возвращение в фигурное катание.