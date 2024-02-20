«Обескураживающая нестабильность»: украинца из «Челси» назвали главным кандидатом «на выход»

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик близок к уходу из клуба. Как утверждает портал Give me Sport, игрок может покинуть команду по окончании сезона не только из-за нестабильной игры, но и из-за проблем с поведением.

«Слухи о его поведении обсуждались в клубе в последнее время, но его обескураживающая нестабильность в матчах породила вопросы относительно его будущего в команде. Инсайдеры предполагают, что он может быть одним из главных кандидатов на выход этим летом», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 25 матчей во всех турнирах. В этих играх он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету было лишь две результативные передачи. После не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

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