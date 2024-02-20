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Экс-тренер ЦСКА заявил, что Кокорин заиграл бы в 14 из 16 команд РПЛ

Экс-тренер ЦСКА Тарханов заявил, что Кокорин помог бы 14 клубам РПЛ из 16

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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в интервью Vprognoze заявил, что нападающий Александр Кокорин смог бы усилить абсолютное большинство команд Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, в услугах форварда вряд ли нуждаются лишь «Зенит» и «Краснодар».

«Думаю, что в России Кокорин смог бы играть. А вот в Европе вряд ли. Понятно, что уровень кипрской лиги не соответствует уровню ведущих европейских чемпионатов. В РПЛ Александр мог бы помочь почти любому клубу, за исключением, быть может, «Зенита» и «Краснодара», — заявил Тарханов.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что хотел бы увидеть Квинси Промеса на поле после решения суда.

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