Ветеран «Спартака» заявил, что хотел бы увидеть Промеса на поле после решения суда

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Сочнов в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что верит в удачный исход дела нападающего Квинси Промеса, который был осужден за контрабанду наркотиков.

По его мнению, было бы здорово, если бы у клуба получилось каким-то образом разрешить эту ситуацию.

«Я бы хотел, чтобы Квинси остался. Все-таки это основной футболист, забивать кому-то все же надо. Но я не знаю, удастся ли уладить его ситуацию или нет», — заявил Сочнов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее стала известна реакция на решение суда по делу Квинси Промеса легенды «Аякса».