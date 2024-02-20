Семак объяснил сорвавшийся трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Матч ТВ» заявил, что полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян мог бы помочь его команде, если бы сделка между клубами состоялась.

По его словам, армянский футболист обладает важными для игрока его позиции качествами.

«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. А что касается нюансов переговоров клуба с ним, то здесь я не могу ничего сказать», — заявил Семак.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит». Сине-бело-голубые искали игрока на позицию левого защитника после ухода Кругового в ЦСКА. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до июня 2026 года.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Защитник выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» Владимир Ивич был недоволен уходом игрока в «Зенит».