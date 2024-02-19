ЦСКА сенсационно уступил худшей команде КХЛ

19 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА проиграл на своем льду подольскому «Витязю» со счетом 1:2.

Хозяева проигрывали после стартовых минут встречи уже две шайбы. Сначала на 9-й минуте ворота Ивана Федотова поразил Иван Воробьев, а через шесть минут Дерек Барак увеличил преимущество своей команды.

За несколько секунд до окончания встречи армейцы одну шайбу отыграли. Отличился Максим Мамин.

После 65 матчей ЦСКА, набрав 71 очко, продолжает находиться на седьмой строчке Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова уже обеспечили себе выход в плей-офф. «Витязь» с 47 набранными очками является худшей командой лиги.

Следующий матч ЦСКА проведет 22 февраля против «Сибири», «Витязь» сыграет с «Трактором» в тот же день.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

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