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Тарпищев рассказал, что Абаскалю не нравится в Джикии

Тарпищев заявил, что он на стороне Джикии в конфликте с Абаскалем

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что Гильермо Абаскалю не нравится авторитет Георгия Джикии в команде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я на стороне Джикии. Такими игроками нельзя разбрасываться. Мне непонятно разное отношение Абаскаля к нашим игрокам и легионерам. Так нельзя поступать с лидерами команды. Надо знать психологию тренера и игрока. Этот вопрос должен решаться внутри. Джикию я знаю как патриота команды, который хочет играть и много заслужил. Может быть, Абаскалю не нравится авторитет Джикии. Но чтобы говорить точно, нужно быть внутри команды», — сказал Тарпищев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

Ранее Абаскалю предложили поработать проводником или грузчиком.

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