Стали известны подробности конфликта между Ларионовым и Сизовым в «Торпедо»

Стали известны подробности конфликта между главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игорем Ларионовым и защитником нижегородской команды Антоном Сизовым, который перестал попадать в состав. Об этом сообщает «Чемпионат».

18 февраля на пресс-конференции после матча с петербургским СКА Ларионов заявил, что хоккеист больше не будет играть в команде.

«Это внутренние дела клуба, таково личное решение Ларионова. Произошел определенный раскол между ним и хоккеистом, некий сбой в совместной коммуникации. За Сизова пытались заступиться игроки, у помощников Ларионова были мысли вернуть его в состав. Но сам главный тренер остался непреклонен», — сообщил источник, издания.

Сизов перешел в «Торпедо» в 2022 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел за нижегородский клуб 49 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал 11 результативных передач.

В январе Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года.

Ранее россиянин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.