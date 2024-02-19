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Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Marca: форвард «ПСЖ» Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года

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Benoit Tessier/Reuters

Французский футболист Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» до конца сезона-2028/29. Об этом сообщила Marca.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо первым сообщил, что Мбаппе заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе. По информации Marca, в тот день Мбаппе также заявил ему о соглашении с «Реалом», которое будет рассчитано на пять лет. Игрок перейдет в испанский клуб летом 2024 года в статусе свободного агента.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 21 мяч (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мбаппе составляет €180 млн.

Ранее стало известно, во сколько Мбаппе обойдется «Реалу».

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