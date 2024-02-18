Фанаты на Спартакиаде вывесили баннер в поддержку Валиевой

Болельщики во время Спартакиады сильнейших — 2024 поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фанаты разместили на трибуне баннер во время разминки перед произвольной программой сильнейшей группы среди женщин.

«Камила, это по любви», — написали болельщики на баннере.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Спартакиаду сильнейших выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, Анна Фролова стала второй, замкнула тройку лучших Ксения Синицына.

Ранее Татьяна Тарасова похвалила Валиеву.