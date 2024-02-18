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Овечкин подарил клюшку больному раком юному болельщику «Вашингтона»

Овечкин встретился с фанатом «Вашингтона», который находится в ремиссии от рака

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с 14-летним болельщиком команды, находящимся в стадии ремиссии от рака, перед гостевым матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс». Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях «столичных».

Овечкин подарил фанату клюшку со своим автографом. Также мальчику разрешили зачитать стартовый состав «Кэпиталз» в раздевалке перед матчем с «Монреалем».

Овечкин в матче с «Канадиенс» (4:3) прервал свою голевую серию, которая составляла семь матчей. У российского форварда 6+4 в последних восьми играх. Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 50 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин остановился в шаге от повторения своего рекорда 18-летней давности.

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