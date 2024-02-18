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Экс-претендент на пояс UFC заявил, что ему близка позиция России в политике

Боец UFC Коста: мне очень близка позиция России именно в политических взглядах

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Jason Silva/Global Look Press

Бывший претендент на пояс UFC бразилец Паоло Коста признался, что ему нравится российская культура. Его слова передает «Матч ТВ».

«Да, конечно, я дружу c Роналдиньо, с другими спортсменами, люблю любые виды спорта, мне очень нравится волейбол и футбол. Вообще я фанат России, и мне очень близка позиция России именно в политических взглядах. Я считаю, что Путин — это один из главных мировых лидеров. Мне очень нравится культура России, и я бы очень хотел приехать в вашу страну», — сказал Коста.

Коста выступает в средней весовой категории. На профессиональном уровне бразилец с 2012 года. Он известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Jungle Fight, владел титулом чемпиона Jungle Fight в среднем весе. Занимает 6-ю строчку официального рейтинга UFC в среднем весе.

Всего в UFC Коста провел восемь поединков, в шести из которых одержал победу. Последним боем для бразильца стала встреча с американцем Люком Рокхолдом. Коста одержал победу единогласным решением судей.

Ранее боец UFC заявил, что в Москве его обокрал таксист.

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