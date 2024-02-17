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Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти

Роналду обошел Месси по забитым голам без учета реализованных пенальти

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 714-й мяч без учета пенальти, сообщает MessivsRonaldo.app.

Это произошло на 17-й минуте матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» — 39-летний форвард открыл счет игры. По данному показателю Роналду опередил аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, на счету которого 713 голов без учета реализованных одиннадцатиметровых.

Всего на счету Роналду 875 голов в 1206 матчах в профессиональной карьере, у Месси — 821 гол в 1047 поединках.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 25 голов и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

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