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«Спартак» крупно проиграл «Ак Барсу»

«Спартак» со счетом 0:3 проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ

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РИА Новости

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» уступил казанскому «Ак Барсу».

Встреча прошла в Москве в дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии 10 945 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Казанские хоккеисты забросили по шайбе в каждом из периодов: на 14-й минуте матча с передач Вадима Шипачева и Митча Миллера отличился Кирилл Петров, во втором периоде штрафной бросок реализовал Семен Кошелев, а в третьей двадцатиминутке Кошелев оформил дубль, ассистировали ему Кирилл Семенов и Станислав Галиев.

После этой игры команда под руководством Зинетулы Билялетдинова набрала 80 очков и закрепилась на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» с 84 баллами располагается на четвертой позиции Запада.

В следующем матче красно-белые на своей площадке сыграют против нижегородского «Торпедо». Игра пройдет 20 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени. «Ак Барс» 19 февраля сыграет в гостях против магнитогорского «Металлурга», эта игра начнется в 17:00 мск.

Ранее финский журналист жестко раскритиковал НХЛ за интервью российских хоккеистов.

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