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«Русские своих не сдают»: депутат Госдумы о деле Промеса

Депутат Милонов заявил, что России не нужно выдавать Промеса Нидерландам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал игрока «Спартака» Квинси Промеса, которого признали виновным в контрабанде наркотиков. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое. Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно. Накурятся своей амстердамской шмали и мерещится им всякое иногда.

Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но все равно не надо. Русские своих не сдают», — сказал Милонов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

16 февраля Промеса объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Быстров рассказал, что его настораживает в деле Промеса.

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