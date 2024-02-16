Круговой оставил послание болельщикам «Зенита» после исключения из заявки РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой отреагировал на сообщение о своем исключении из заявки клуба на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в весенней части сезона-2023/24.

Спортсмен оставил послание болельщикам сине-бело-голубых под одним из постов Telegram-канала «ВЗените».

«Еще увидимся. Наслаждайтесь жизнью», — написал Круговой.

25-летний футболист официально был убран из состава сине-бело-голубых 14 февраля.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января 2024 года. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

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