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РПЛ вошла в топ лиг Европы по доходам

РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам в 2022 году

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла второе место среди европейских лиг по некоммерческому доходу за 2022 год. Информация об этом была опубликована в отчете на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РПЛ получила в виде дохода $260 млн и уступила лишь французской лиге с доходом в $ 270 млн.

Некоммерческие доходы включают в себя деньги, полученные от футбольных организаций, пожертвований владельцев, государственных и муниципальных субсидий, нефутбольной деятельности и т.д. Согласно отчету УЕФА, большая часть такого дохода в РПЛ — субсидии.

В России некоммерческая доля в общем доходе составляет 25%, что позволяет РПЛ войти в топ-3 по этому показателю. Выше находятся только Бельгия (27%) и Швейцария (28%).

Примечательно, что зачастую топовые Лиги почти не имеют некоммерческих доходов. К примеру, в Английской премьер-лиге (АПЛ) и испанской Ла Лиге деньги составляют лишь 1% и 3% соответственно от их общего дохода. В немецкой Бундеслиге эта доля равняется 8%, а в итальянской Серии А — 9%.

Ранее стало известно, что нужно «Спартаку» для выхода в лидеры РПЛ.

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