Прокуратура наложила арест на недвижимость лидера «Спартака» Промеса

Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом сообщило издание De Telegraaf.

Речь идет об элитной жилой недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. Отмечается, что стоимость объектов оценивается в «миллионы евро». При этом, согласно решению прокуратуры, все живущие там могут остаться, однако игрок не имеет права на продажу жилья.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. Защита игрока намерена обжаловать это решение. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее для осужденного Промеса Россию признали вторым домом.