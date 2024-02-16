Стали известны детали разговора Мбаппе и главы «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи был удивлен тому, что французский нападающий Килиан Мбаппе все же решил покинуть парижский клуб, однако его порадовал тот факт, что игрок решил сообщить ему об этом решении лично. Об этом написало издание RMC Sport.

Глава клуба ждал другого решения, однако смирился с тем, что футболист все же покинет команду. После разговора с Мбаппе они пожали руки, и, как итог, никаких штрафов не будет. Сообщается, что это был разговор двух людей, которые очень уважают друг друга.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо первым сообщил, что Мбаппе заявил Аль-Хелаифи о своем уходе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых сумел забить 20 мячей (пять с пенальти) и сделать четыре результативные передачи. «ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из американского клуба «Интер Майами».

Ранее «ПСЖ» отказался официально сообщать об уходе Мбаппе.