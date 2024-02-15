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Легенда «Зенита» объяснил, почему россияне мало играют в Европе

Португалец Мейра объяснил малое число российских игроков в Европе ментальностью

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Фернанду Мейра в интервью Legalbet заявил, что россияне испытывают трудности с тем, чтобы закрепиться в европейских чемпионатах, из-за своей ментальности.

По его мнению, игрокам из Российской премьер-лиги (РПЛ) не хватает уверенности и стойкости.

«Я тоже удивлен, что так мало людей сейчас играют в Европе. Россия такая большая страна, много футболистов, но действующим игрокам нужно работать над ментальностью, чтобы уезжать в европейские чемпионаты, показывать там хороший уровень футбола и продолжать развиваться», — заявил Мейра.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России и Белоруссии, а также все российские и белорусские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал Россию вторым домом осужденного Квинси Промеса.

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