Стало известно, как Уткин будет называть Промеса после приговора

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин в очередном выпуске шоу «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале заявил, что не хотел бы больше упоминать нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из-за вынесенного тому приговора по делу о контрабанде наркотиков.

По его словам, после вынесения решения суда он испытывает неприятные чувства.

«Я быы хотел больше никогда не говорить о Квинси Промесе, во всяком случае в течение ближайших семи с половиной лет. Но я буду вынужден это делать, если он продолжит играть в «Спартаке». Сейчас мне просто мерзко. Возможно, в будущем, если я буду говорить об этом футболисте, я буду пользоваться формулировкой «осужденный преступник Квинси Промес», — заявил Уткин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

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