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Медведев снялся с турнира в Дохе

Теннисист Медведев снялся с турнира в Дохе

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Ciro De Luca/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев не примет участие в турнире в Дохе, который состоится с 19 по 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

По его словам, причиной отказа от поездки в столице Катара стало неоптимальное состояние здоровья.

«К сожалению, в этом году я не могу защитить свой титул в Дохе. До сих пор не готов на 100% к соревнованиям. Мне очень жаль организаторов, болельщиков и спонсоров мероприятия, которые всегда так хорошо ко мне относились, когда я был в Дохе. Я люблю играть в Дохе и жду возвращения в будущем», — заявил игрок.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

Ранее сообщалось, что Новак Джокович не сможет посетить матч сборных России и Сербии.

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