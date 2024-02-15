Экс-президент РФС предсказал реакцию IIHF на обращение российских хоккеистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал обращение хоккеистов молодежной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) с требованием допустить команду до участия в чемпионате мира — 2025. В комментарии «Матч ТВ» Колосков выразил мнение, что IIHF проигнорирует письмо российских хоккеистов.

«Не только хоккеисты спрашивают, но и чиновники от футбола, политики. Все они обращаются в международные организации. К той же ФИФА было написано обращение арабских стран по Израилю, но официального ответа нет. Тут же, в хоккее, картина аналогичная, хоть и в меньших масштабах. Уверен, письмо российских хоккеистов положат под ковер, внятных объяснений не будет, а найдут несуществующий повод, говорящий о разнице обеспечения безопасности сборных России и Израиля. Это ярчайший пример двойных стандартов. Причина одна и там и там, а последствия противоположные», — считает Колосков.

Вместе с тем функционер заявил о важности этого письма. По его мнению, к ситуации будет привлечено общественное внимание во всем мире, в том числе и среди политиков. Колосков подчеркнул, что международным организациям и, в частности, IIHF необходимо задавать неудобные вопросы и давить на них. Это, заметил экс-президент РФС, не перестает делать Федерация хоккея России (ФХР).

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

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