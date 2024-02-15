Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Экс-президент РФС предсказал реакцию IIHF на обращение российских хоккеистов

Экс-глава РФС Колосков призвал давить на Международную федерацию хоккея

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал обращение хоккеистов молодежной сборной России к Международной федерации хоккея (IIHF) с требованием допустить команду до участия в чемпионате мира — 2025. В комментарии «Матч ТВ» Колосков выразил мнение, что IIHF проигнорирует письмо российских хоккеистов.

«Не только хоккеисты спрашивают, но и чиновники от футбола, политики. Все они обращаются в международные организации. К той же ФИФА было написано обращение арабских стран по Израилю, но официального ответа нет. Тут же, в хоккее, картина аналогичная, хоть и в меньших масштабах. Уверен, письмо российских хоккеистов положат под ковер, внятных объяснений не будет, а найдут несуществующий повод, говорящий о разнице обеспечения безопасности сборных России и Израиля. Это ярчайший пример двойных стандартов. Причина одна и там и там, а последствия противоположные», — считает Колосков.

Вместе с тем функционер заявил о важности этого письма. По его мнению, к ситуации будет привлечено общественное внимание во всем мире, в том числе и среди политиков. Колосков подчеркнул, что международным организациям и, в частности, IIHF необходимо задавать неудобные вопросы и давить на них. Это, заметил экс-президент РФС, не перестает делать Федерация хоккея России (ФХР).

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Быков заявил, что голос НХЛ может иметь вес в возвращении россиян.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами