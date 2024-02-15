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Вяльбе заявила, что иностранные спортсмены завидуют России

Глава российских лыж Вяльбе заявила о зависти иностранных спортсменов к России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении соревнований в России на фоне запрета российским спортсменам участвовать в международных турнирах. В интервью ТАСС она выразила уверенность, что зарубежные атлеты завидуют россиянам.

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», — считает Вяльбе.

Глава ФЛГР также поделилась своим отношениям к международным турнирам, проходящим без участия россиян. Она заявила, что такие соревнования ей неинтересны, и она не знает, что на них происходит.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее 11-я ракетка мира отказалась пожать руку белорусской теннисистке.

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