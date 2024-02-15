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Шалимов о приговоре Промесу: для меня судьи Амстердама — никто

Тренер Шалимов считает, что приговор Промесу не имеет значения в России

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака», известный тренер Игорь Шалимов высказался о приговоре полузащитнику красно-белых Квинси Промесу, вынесенному в Нидерландах. В интервью «Матч ТВ» специалист заявил, что решение суда не имеет значения в России.

«Для меня Амстердамский суд — это вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая то, что сейчас происходит в мире. Причем всю эту историю разрушили не мы. Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить в Нидерланды? Кто его будет полоскать сейчас? Болельщики других команд. А кто еще? Европа? Не удивлюсь, если его оправдают через года два. Для меня они никто, как и мы для них. Ну какая еще экстрадиция? О чем мы вообще говорим? Пока он нужен «Спартаку», к нему нужно относиться как к игроку команды. Я спокойно к этому отношусь», — сказал Шалимов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее стало известно, возможна ли экстрадиция Промеса в Нидерланды.

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