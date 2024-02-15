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Стало известно, где сможет выступать Валиева в период дисквалификации

Навка допустила, что Валиева сможет выступать в ее шоу

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду, создатель ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о продолжении спортивной деятельности дисквалифицированной за применение запрещенных препаратов Камилы Валиевой. В интервью «Матч ТВ» Навка допустила, что Валиева сможет принимать участие в ее проектах.

«Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждем сейчас от ее команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — сказала Навка.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что CAS изменит решение по делу Валиевой после его оспаривания.

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